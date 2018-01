Oriola Marashi poston këtë foto seksi, Noizy “godet në shenjë” me komentin e tij

Prej kohësh Oriola Marashi është kthyer në një nga vajzat më të komentuara në mediat rozë dhe jo pa të drejtë.

Ajo është një nga modelet më seksi shqiptare dhe një ndër më të kërkuarat në treg e pas daljes në videklimin “Mama” e bashkimit me grupin “OTR” fama e saj u rrit ndjeshëm.

Të themi të drejtën ajo di si t’i trajtojë ndjekësit e saj me fotot seksi dhe të njejtën gjë ka bërë edhe mbrëmjen e sotme.

Oriola ka publikuar një foto teksa qëndron e ulur në një pozicion shumë të favorshëm për të nxjerrë në pah “pasuritë” që ka dhe sigurisht ia lehtëson punën, fustani i saj i zi shumë i shkurtër.

Shprehjen me të cilën ka përshkruar foton e ka modifikuar disi ku në vend se të shkruajë “The girl next door”, ajo ka shkruar “The girl next dootr”, duke futur edhe grupin së cilit i përket.

Nuk mund të mungonte komenti i Noizyt, i cili e ka përshkruar më së miri, duke vendosur një emoji tornadoje si për të na treguar se Oriola është një tornado e vërtetë.