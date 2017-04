ORCA: Senati tregon shenja përmirësimi

Ministrja Hoxha po vazhdon vizitën zyrtare në ShBA, me ç’rast takoi zyrtarë të lartë të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Në këtë takim, Ministrja Hoxha...

Ministri Daçiq, duke tërhequr paralelen me situatën në Maqedoni, theksoi se Serbia me një qeveri tjetër do të ishte njësoj si Maqedonia tani. Tutje ai vuri theksin te shqiptarët...