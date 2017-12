Opozita “bojkoton” fjalimin e presidentit

Partitë opozitare kanë vendosur që të mos marrin pjesë në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, në të cilën presidenti Thaçi do ta mbajë fjalimin e tij vjetor. Sipas ligjvënësve opozitarë, i pari i shtetit nuk e luan rolin e unitetit.

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot pritet t’i drejtohet vetëm deputetëve të pozitës me fjalimin e tij vjetor në Parlamentin e Kosovës, pasi që seanca do të bojkotohet nga opozita.

Sipas deputetëve opozitarë, i pari i shtetit nuk e luan rolin e unitetit dhe më shumë i ka shërbyer një subjekti të caktuar politik (PDK). “Hashim Thaçi nuk është lider uniteti, pasi që gjatë mandatit të tij si president më shumë i ka mbrojtur interesat e PDK-së sesa të shtetit. Prandaj nuk ia vlen të dëgjohet fjalimi i tij”, ka thënë për “Zërin” deputetja e lëvizjes “Vetëvendosje” Shqipe Pantina, duke shtuar se si grup parlamentar ende nuk kanë diskutuar nëse do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit kur do ta mbajë fjalim presidenti, por, siç thotë ajo, personalisht do ta bojkotojë këtë fjalim.

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, ka thënë për “Zërin” se LDK-ja ende nuk ka marrë vendim nëse do të marrin pjesë në fjalimin e sotëm të presidentit Thaçi, apo jo. “Veprimin tonë se a do të marrim pjesë në fjalimin e presidentit do ta merrni vesh të premten”, ka thënë Hoti.

Edhe shefi i deputetëve të LDK-së thotë se Thaçi nuk e ka luajtur rolin e unitetit ashtu siç ia kërkon funksioni i tij dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Por, burime të gazetës “Zëri” bëjnë të ditur se Grupi Parlamentar i LDK-së dje ka vendosur që të mos marrë pjesë në seancë gjatë kohës sa do ta mbajë fjalimin presidenti Thaçi.