Operacioni i sotëm policor: Arrestime për vrasje të vitit 2004 (Foto)

Dhjetëra policë të EULEX-it kanë rrethuar mëngjesin e sotëm fshatgin Koshevicë të Podujevës. Krejt kjo, për një ngjarje që ka ndodhur para 13 vitesh.

Burime brenda Eulex kanë thënë për Gazetën Express se bastisjet e sotme janë kryer për dy vrasje të dy policëve të UNMIK-ut në vitin 2004.

Sipas të njëjtit burim, në këtë aksion ka edhe persona të arrestuar.

“EULEX ka kryer një aksion për vrasjen e dy policëve të UNMIK-ut dhe tentim vrasjen e dy policëve të tjerë që ka ndodhur në vitin 2004 në fshatin Koshevicë të Komunës së Podujevës”, ka thënë ky burim nga Eulex për Express.

“Ka edhe persona të arrestuar për posedim ilegal të armëve”.

E aksioni për bastisje nisi në këtë fshat, pasi gjithçka nisi aty në vitin 2004.

Ish- ushtari i UCK’së Agron Sylejmani tashmë i ndjerës së bashku me Shkumbin Mehmetin në vitin 2004 kanë vrarë edhe një policë të Kosovës dhe një policë të UNMIK-ut dhe në shkëmbim armë zjarri me policinë është vrarë nga policia me këtë rast është plagosur Shkumbin Mehmeti dhe gjendet në burg i dënuar me 30 (tridhjetë ) vjet, ndërkaq Agron Sylejmani është vrarë.

Ndërkaq edhe Ruzhdi Shaqiri u vra në gusht të vitit 2014.

Sipas prokurorisë së EULEX-it , Agron Sylejmani dhe të tjerë të panjohur kanë vrarë Bekim Kastratin, Besim Dajakun dhe kanë plagosur rëndë Gani Gecin.

Prokurori i EULEX-it Robert Kucharski i ka dërguar një shkresë zyrtare z.Hajriz Kastratit, babait të Bekim Kastratit të vrarë, me atë cilës shkresë e njofton se Prokuroria Speciale ka pushuar hetimet për këtë rast duke konstatuar se personi i identifikuar si doras, Agron Sylejmani ka vdekur.

Prokurori i EULEX-it në shkresë, i bën një përshkrim të biografisë së Agron Sulejmanit .

Sylejmani ishte nga fshati Kushevicë komuna e Podujevës.