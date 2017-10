Oliver Ivanoviq akuzon rëndë Beogradin

Zv. Kryeministri Dardan Gashi ka pritë në kabinet, ambasadorin e Shqipërisë, Qemajl Minxhozi. Ambasadori shqiptar përgëzoi ministrin Gashi për detyrat e reja në qeveri. “Njeriu i duhur në vend të duhur. U gëzova për detyrat e reja që morët sepse jeni një politikan që bëni punë konkrete” – ka thënë me këtë rast, ambasadori Minxhozi. Në këtë takimi u diskutuan një sërë çështjesh, me theks në takimin e përbashkët të dy qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë që do të mbahet në Korçë më datën 27 nëntor, gjegjësisht, marrëveshjet konkrete që...