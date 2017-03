Olimpiada e Matematikës, sivjet mbahet në Gjilan

Olimpiada Mbarëkombëtare shqiptare në matematikë, e 23-ta me radhë, sivjet do të mbahet Gjilan, në të cilën do të marrin pjesë nxënësit më të mirë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi.

Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri ka thënë se kjo komunë do të jetë mikpritës dhe organizator i kësaj ngjarje, ku Gjilani do të vërshohet nga nxënësit më të mirë në lëndën e matematikës në nivelin mbarëkombëtarë shqiptarë.

“Gjilani është duke përparuar jashtëzakonisht shumë në fushën e shkencave natyrore dhe për këtë duhet të falënderohen për punën e tyre nxënësit dhe mësimdhënësit. Për disa vite me radhë ne kemi garuesit tanë fitues në nivel Republike, por edhe në nivel mbarëkombëtarë. Përkushtimi ynë është ngritja e cilësisë në arsim dhe atë po punojmë bashkërisht që të arrijmë rezultate. Si Komunë nikoqire e kësaj gare për vitin 2017, do të punojmë që gjithçka të shkoj mirë dhe gjithnjë në funksion të mbështetjes së kuadrove më të mira, nga lënda e matematikës dhe të gjitha lëndët tjera”, ka thënë kryetari Hazir, gjatë një takimi me përfaqësuesit e shoqatës iniciatore nga Tetova.

Ndërsa kryetari i shoqatës “Paskal”, nga Komuna e Tetovës, Agim Buklla, i shoqëruar edhe nga kryeredaktori i revistës “Plus”, Nexhat Kasa, ka thënë se Gjilani në vitin 2005 ka organizuar në mënyrën më madhështore deri më tani olimpiadën mbarëkombëtarë.



Ata më tej kanë garantuar se sa i përket përgatitjeve për garën, janë të angazhuar maksimalisht që gjithçka të shkoj si duhet.

Po ashtu, ata kanë njoftuar se në këtë garë numri i nxënësve do të jetë nga 120 deri në 150 nxënës nga të gjitha trevat shqiptare, me qëllimin e vetëm mbështetja e nxënësve në fushën e avancimit në matematikë.