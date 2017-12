OKB votë kundër Trump për Jerusalemin, rezoluta u miratua dhe nga Shqipëria

Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka dënuar me votë vendimin e Presidentit amerikan Donald Trump për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit.

Rezoluta e propozuar nga një sërë vendesh kundër qëndrimit të ShBA, mori 128 vota pro, 9 kundër dhe 35 abstenime. Shqipëria sikundër kishte paralajmëruar, votoi pro rezolutës.

Ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley përsëriti vendosmërinë e ShBA për të zhvendosur ambasadën e vendit të saj në Jerusalem. Ajo i bëri komentet në seancën urgjente të Asamblesë së Përgjithshme, e cila shqyrtoi rezolutën në fjalë.

Në fjalimin që mbajti në seancën e sotme, Ambasadorja Haley tha se Shtetet e Bashkuara janë kontribuuesja më e madhe e Kombeve të Bashkuara, shumë më e madhe se vendet e tjera dhe se kjo duhet të respektohet nga të tjerët.

“Ne do t’jua themi ndershmërisht: kur ne japim kontribute zemërgjera për Kombet e Bashkuara, ne kemi gjithashtu shpresën legjitime se dëshira jonë e mirë do të njihet dhe do të respektohet,” tha ajo.

Zonja Haley ritheksoi se Amerika do ta vendosë ambasadën e saj në Jerusalem. “Kjo është ajo që na kërkon populli amerikan dhe është veprimi i drejtë që duhet bërë,” tha zonja Haley.

Ajo paralajmëroi më parë përfaqësuesit e vendeve të tjera në Kombet e Bashkuara se do të mbajë shënim emrat, kur Asambleja e Përgjithshme e OKB-së të votojë për rezolutën që refuzon njohjen e Jerusalemit si kryeqytet të Izraelit.

Zonja Haley tha se Presidenti Trump i ka kërkuar që ajo t’i dorëzojë një raport mbi vendet të cilat votojnë kundër Shteteve të Bashkuara.