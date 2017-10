OKB: Vetoja e Rusisë për zgjatjen e hetimeve për përdorimin e armëve kimike në Siri

Rusia ka përdorur të drejtën e vetos në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për të gjetur afatin e hetimeve të përdorimit të armëve kimike në Siri.

Vetoja nga Rusia erdhi pak pasi Moska dështoi për të shtyrë votën për një muaj, që do të lejonte Këshillin e Sigurimit, të merrte në konsideratë një raport nga inspektorët, që do të zhvillohej me 26 tetor.

Ambasadori i Rusisë në OKB, Vasily Nebenzia, ka thënë se Shtetet e Bashkuara, të cilat e draftuan rezolutën, e quajtën votimin vetëm “ sa për tu paraqitur dhe çnderuar Rusinë”.

Raporti i 26 tetorit do të mbulojë një sulm me armë kimike, përkatësisht sulmi me gazin sarin në fshatin e Khan Sheikhun, i kontrolluar nga opozita siriane në kohën kur ka ndodhur sulmi.