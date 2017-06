OKB: Rreth 5 për qind e popullatës botërore janë përdorues droge

Raporti i fundit i UNODC-së thotë se rreth 12 milionë njerëz në mbarë botën marrin drogë përmes injeksionit, 1.6 milion njerëz janë me HIV dhe 6.1 milionë me hepatitin C

Raporti i fundit i UNODC-së thotë se rreth 12 milionë njerëz në mbarë botën marrin drogë përmes injeksionit, 1.6 milion njerëz janë me HIV dhe 6.1 milionë me hepatitin C

Në raportin e fundit të Kombeve të Bashkuara (OKB) thuhet se rreth pesë për qind e popullsisë së botës janë përdorues të drogë të paktën një herë në vitin e fundit, dhe se gati 30 milionë njerëz janë të varur nga droga deri në pikën që kanë nevojë për trajtim, raporton Anadolu Agency.

Raporti vjetor i Zyrës së OKB-së për Drogën dhe Krimin (UNODC), i cili është publikuar të enjten, thekson se në ShBA çdo vit rreth 25 për qind e vdekjeve janë të lidhura me drogën. Më tej shtohet se shkalla e vdekshmërisë vazhdon të rritet dhe se në vitin 2015 ka arritur në mbi 52,000.

Popullsia e botës është vlerësuar në rreth shtatë miliardë njerëz.

Raporti i fundit i UNODC-së thotë se rreth 12 milionë njerëz në mbarë botën marrin drogë përmes injeksionit, 1.6 milion njerëz janë me HIV dhe 6.1 milionë me hepatitin C.

