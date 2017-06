OEAK mirëpret vendimin për shtyrjen e mbledhjes së premiumeve shëndetësore

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mirëpret vendimin e sotëm të Qeverisë së Republikës së Kosovës për të shtyrë fillimin e mbledhjes së premiumeve shëndetësore dhe rrjedhimisht implementimin e Ligjit për Sigurime Shëndetësore.

Oda Amerikane konsideron se fillimi eventual i procesit të mbledhjes së premiumeve shëndetësore pa përmbushje të kritereve të nevojshme do të ishte në kundërshtim me dispozitat e ligjit dhe do të shkaktonte huti në mesin e komunitetit të biznesit.