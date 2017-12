O’Connell shpreson që Kuvendi ta marrë vendimin e duhur sonte

Ambasadori i Britanisë së Madhe, Ruairi O’Connell, ka thënë se votimi për shfuqizimin e ligjit për Gjykatën Speciale do ta vinte në pikëpyetje ne Kosova beson në drejtësi apo mosndëshkeushmëri.

Ai në një postim në llogarinë e tij në Facebook madje përmendi ndihmën e Mbretërisë së Bashkuar për Kosovën, në kohërat më të vështira.

“Mbretëria e Bashkuar ishte me Kosovën në kohët më të vështira. Ne intervenuam, dhe patëm të drejtë që intervenuam, si pjesë e NATO-s për të mbrojtur njerëzit e Kosovës”, shkruan O’Connell në Facebook.

“Asgjë nuk mund ta fshijë apo ta vë në mëdyshje këtë kaptinë në historinë e Kosovës”.

“Por është matja e pjekurisë se si një shtet përballet me akuzat më të vështira kundër qytetarëve të vet. Dy vjet më parë, Kosova dha fjalën se do të përballej me çfarëdo akuze, dhe ia dëshmoi botës që beson në drejtësi, dhe jo në mosndëshkueshmëri”.

“Votimi për shfuqizimin e ligjit të Gjykatës Speciale do ta tradhtonte atë zotim, dhe do ta vinte në pikëpyetje nëse Kosova beson në drejtësi apo mosndëshkueshmëri. Do të kishte pasoja të mëdha për Kosovën”.

“E dua këtë vend tepër. Dhe vendi im, Britania, dëshiron që ju t’ia dilni mbanë. Ne shpresojmë që Kuvendi ta marrë vendimin e duhur sonte.