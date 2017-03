O’Connell kundër zbritjes së dënimit për vepra penale

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruairi O’Conell, kundërshton projektligjin për zbritjen e dënimit për personat e dënuar për vepra penale (për një të tretën), nga duke e konsideruar këtë si përpjekje qeveritare për t’i liruar, siç e quan ai, të burgosurit e fuqishëm.

Ai gjatë një postimi në facebook thotë se gjatë dy javëve të fundit, ka pasur një sërë takimesh zyrtare dhe private, lidhur me sundimin e ligjit në Kosovë. Sipas tij, reforma dhe përmirësimi urgjent është i domosdoshëm në drejtësi.

“Përpjekjet e Ministres së Drejtësisë lidhur me Ligjin për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale janë një reformë e rëndësishme dhe do të ishte një hap përpara; politikanët nuk do të mund të vendosnin më vetë, për të liruar kriminelët e dënuar. Por, unë jam thellësisht i shqetësuar nga amendamenti, i cili mometalisht është duke u shqyrtuar në Kuvend për të reduktuar dënimet për krime me një të tretën”, thotë ai.

“Kjo duket si një përpjekje nga ana e disa deputetëve për të liruar të burgosurit e fuqishëm politikisht si dhe shumë kriminelë tjerë të rëndë. Kjo do të dëmtonte thellë sundimin e ligjit në Kosovë”, konsideron ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovës, Ruari O’Conell.