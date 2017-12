NYT: Demarkacioni mes Malit të Zi, Kosovës dhe Serbisë, pikënisje e një ‘sherri’ të ri në Ballkan

Bashkimi Evropian pret që zgjidhja e mosmarrëveshjeve kufitare në Ballkan të jetë një model i paqes, por si duket gjithçka po shkon drejtë shkatërrimit, shkruan gazeta amerikane “New York Times”, transmeton Indeksonline.

Kjo gazetë prestigjioze botoi një artikull mbi kontestet kufitare që ekzistojnë në mes të ish-republikat jugosllave, përfshirë edhe Serbinë me Kosovën.

Vit, në fund duhet të ketë qenë vjet, në të cilën Sllovenia dhe Kroacia, anëtare të BE dhe NATO, triumfalisht mbaruar 26 mosmarrëveshjen kufitare vjeçare në gjirin Piran pas vendimit të një gjykate ndërkombëtare në qershor, por, siç kujton “New York Times”, kjo ndodhi.

Rënia e marrëveshjes ka lënë BE-në në “gjendje të vështirë” dhe “më shumë se një ankth” duke pasur parasysh se marrëveshja është menduar të jetë një shembull i një zgjidhje miqësore të konfliktit për të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që dëshirojnë të hyjnë në Bashkim.

Brukseli e pret një vit edhe më e vështirë se ajo e 2017, ku kanë negociuar rreth largimit nga Britania e Madhe nga BE-ja, thotë se “New York Times”, duke cituar shembuj të mosmarrëveshjeve të gjata në këmbë kufitare në juglindje të Evropës.

Ka mosmarrëveshje kufitare midis Kroacisë dhe Serbisë në lumin Danub, afër fshatit Batina, pastaj me Bosnje dhe Hercegovinën me Serbinë dhe Kroacinë, si dhe mosmarrëveshja e hapur në mes të Serbisë dhe Kosovës, Kosovës dhe Malit të Zi, dhe mosmarrëveshjen për emrin midis Maqedonisë dhe Greqisë, thuhet me tutje.

“New York Times”, theksoi se Sllovenia, e cila u bë një anëtar i BE-së në vitin 2004, për vite bllokuar lidhjen Kroacinë në rrugën integruese për shkak të një mosmarrëveshje në lidhje me disa metra katror në gjirin Piran.

Analistët besojnë se BE ka shtrënguar barrën e ngarkesave që mbanin kontestet kufitare në rajon.

Mosmarrëveshja midis Kroacisë dhe Sllovenisë është një shenjë se vendet në rajon mund të mos jenë në gjendje të shpëtojnë nga disa zakone të egra siç është lufta, sipas “New York Times”.