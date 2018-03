Nxënësit kërkojnë që “kurrë më” të mos përsëritet masakra e Floridas

Në një prej demonstratave më masive të të rinjëve në ShBA, protestuesit u kanë bërë thirrje ligjëvënësve dhe presidentit amerikan, Donald Trump për t’u përballur me këtë çështje.

Në protestën Marsh për Jetët Tona, protestuesit kanë dëgjuar fjalimet e incidentit të 14 shkurtit në një shkollë të mesme në Florida.

Shumë persona janë përlotur derisa njëra nga të mbijetuarit, Emma Gonzalez, ka lexuar emrat e 17 viktimave dhe më pas të gjithë kanë qëndruar në heshtje për t’i nderuar të njëjtit.

Marshi për Jetët Tona ka pasur për qëllim rritjen e kufizimeve në shitjen e armëve të zjarrit, në vendin ku të shtënat masive sikurse ajo në shkollën në Florida janë kthyer në ngjarje frikshmërisht të zakonshme.

Njëra nga nxënëset e shkollës në Florida, 17 vjeçarja, Cameron Kasky është dëgjuar të ketë thënë: “Politikanë: ose përfaqësoni njerëzit ose largohuni. Qëndroni me ne, vetëdijësohuni, votuesit janë duke ardhur”.

Sipas organizatorëve më shumë se 800 marshe ishin planifikuar të mbaheshin edhe jashtë territorit të SHBA-së, në vendet si Londra, Stokholmi dhe Sidnej.

“Merrni lirinë e tyre”

Për të vënë më pah edhe më shumë dallimet në mes të publikut amerikan për këtë çështje, mbështetësit e të drejtave të armëve janë mbledhur në disa qytete amerikane.

Organizatorët e marshit kundër armëve kërkojnë nga Kongresi, të ndalojnë shitjen e armëve sikurse ajo që është përdorur në masakrën në Florida dhe të kontrollojnë të kaluarën e blerësve të armëve.

Në anën tjetër të diskutimit, mbështësit e të drejtave të armëve citojnë garatues kushtetues për posedim të të njëjtave.

Duke mbajtur në trup një bluzë me mbishkrim “Bëjeni Amerikën të mrekullueshme përsëri”, gjashtëmbëdhjetë vjeçari nga Kalifornia, Connor Humphrey, ka thënë se “Armët nuk i vrasin njërëzit, njerëzit i vrasin njerëzit”.

Personalitetet mbështesin nxënësit

Në mesin e personave që kanë kërkuar më shumë ashpërsi sa i përket armëve në Nju Jork, ka qenë edhe Paul McCartney.

“Një nga shokët e mi më të mirë është qëlluar me amë jo shumë larg prej këtu”, i ka thënë ai CNN-it, duke iu referuar vrasjes së ish-kolegut të tij në grupin Beatles, John Lennon.

Ish-presidenti amerikan, Barack Obama ka thënë përmes një postimi në Twitter se ai dhe gruaja e tij Michelle, janë inspiruar nga gjithë ata të rinj që kanë bërë të realizueshme marshe të tilla.

“Vazhdoni. Ju jeni duke na dërguar përpara. Askush nuk mund të qëndrojë në rrugën e miliona zërave që kërkojnë ndryshim”, ka thënë Obama. /rel/

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.

— Barack Obama (@BarackObama) March 24, 2018