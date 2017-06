Numërimi i votave me kusht në fazën finale

Numërimi i votave me kusht është në fazën finale ka thënë Burim Ahmetaj nga Qendra e Numërimit të votave.

Ai thotë se janë mbi 25 mijë vota me kusht. Ndërsa ka bërë me dije se procedura e numërimit është e njëjtë me ato të diasporës.

“Votat me kusht mund ta kenë tek votat e kandidatëve, ndërsa sa i përket subjekteve trendi mbetet i njëjtë. Tek kandidatët e caktuar mund të ketë efekt”, ka thënë Ahmetaj, transmeton ‘Indeksonline’.

Ahmetaj ka thënë se shpallja e rezultateve përfundimtare mund të bëhet brenda disa ditë.

Po të mos kishte pasur rinumërime KQZ, sipas tij, do të kishte dalë para një jave me rezultatet përfundimtare.