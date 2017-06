Francë: Pjesëmarrje e ulët në rundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare

Pjesëmarrja e votuesve në rundin e dytë të zgjedhjeveparlamentare në Francë është e ulët. Në këto zgjedhje, pritet fitorja e partisë së presidentit, Emmanuel Macron.

Vendvotimet janë hapur në mëngjes dhe do të mbyllen në mbrëmje, aty kah ora 20.

Ministria e brendshme e Francës ka njoftuar se dalja në zgjedhjet e sortme ishte 17.75% deri në mesditë, që është më e vogla krahasuar me të njejtën kohë të rundit të dytë të zgjedhjeve të mbajtura prej vitit 1997.

Partia e formuar nga presidenti Macron, me ermin Republika në Lëvizje, parashihet se do t’i fitoj deri në 80% të vendeve në Asamblenë Kombëtare. Kjo do të thotë se prej 577 vendeve, kjo parti mund t’i fitoj 470.