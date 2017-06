Nuk përjashtohen mundësitë për koalicione të reja

Partitë politike që do të përfaqësohen në Kuvend, kanë vazhduar të deklarohen për mundësitë e koalicioneve paszgjedhore. Presidenti i AKR-së, Behgjet Pacolli, është deklaruar kundër çdo bllokade apo situatë që ishte krijuar pas zgjedhjeve të vitit 2014.

Kjo deklaratë e tij ka ardhur pasi Avdullah Hoti i LDK-së ka përjashtuar mundësitë e bashkëqeverisjes më koalicionin PAN dhe me Vetëvendosjen. E koalicioni fitues PAN është i bindur se do ta formojë qeverinë e re.

Pacolli i cili është në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, ka treguar të dielën se çfarë vendimesh mund ta presin vendin në ditët e ardhshme. Ai ka sqaruar se përfundimisht nuk do të ketë zgjedhje të reja pos atyre që janë mbajtur me 11 qershor.

Madje lideri i AKR-së, për gazetën Express, ka thënë se është edhe kundër çdo bllokade apo situatë që ishte krijuar pas zgjedhjeve të vitit 2014.

Ky qëndrim i presidentit të AKR-së, partia e të cilit ka siguruar deputetë në Kuvendin e Kosovës, ka ardhur një ditë pas qëndrimit të prerë të kandidatit për kryeministër nga LDK AKR Alternativa, Avdullah Hoti se nuk do të hyjë në bashkëqeverisje me koalicionin PDK-AAK-NISMA.

Hoti ka thënë se janë të gatshëm të qëndrojnë në opozitë e assesi të lidhin ndonjë koalicion pas zgjedhor edhe me partinë e Visar Ymerit, Vetëvendosje.

Ai ka sqaruar edhe arsyet se pse nuk do të hyjnë në koalicion me PDK AAK NISMA dhe Lëvizjen Vetëvendosje. Sipas tij, PDK rrëzoi qeverinë e Isa Mustafës e përkrahur edhe nga deputetët e Vetëvendosjes.

Kandidati për kryeministër i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, e ka bërë të qartë edhe njëherë pozicionin e tij.

Ai në një shkrim në rrjetin social FCB ka thënë se populli ka votuar që PDK-ja të shkoj në opozitë, prandaj nuk do të heqin dorë nga Republika.

Madje ai i ka drejtuar edhe një mesazh Ramush Haradinajt. “Nuk është mirë që dikush të përpiqet ta deformojë vullnetin e qytetarëve dhe ta shpëtojë PDK-në, përkatësisht udhëheqjen e PDK-së”, ka thënë Kurti.

Kurti ndër të tjera ka shkruar se Koalicioni PAN po synon që t’ia marrë LDK-së ose AKR-së ndonjë deputet për ta formuar qeverinë në Kosovë.

Ndërkohë, prej ditësh zyrtarët e koalicioni fitues PDK AAK NISMA, kanë thënë se pas certifikimit të rezultateve do ta formojnë qeverinë e re dhe për këtë i kanë votat e majftueshme. Ata kanë deklaruar se për katër vjet do të qeversinë me vendin, sepse këtë ia kan besuar qytetarët me 11 qershor.