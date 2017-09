Nuk keni për ta besuar! Ja pse princesha Kate dhe princi William ulen në gjunjë kur flasin me fëmijët

Edhe pse gëzojnë një status socio-ekonomik që çdokush do të dëshironte, princi William dhe dukesha e Cambridge (Kembrixh) Kate Middleton janë dy prindër si çdokush tjetër dhe duhet të përballen me sfidat e rritjes së dy fëmijëve të tyre.

Pavarësisht thjeshtësive dhe mundësive të pafundme që u ofron titulli që gëzojnë, ata kanë zgjedhur të ndjekin një metodë komunikimi që nuk kishte si të mos u binte në sy ekspertëve të komunikimit dhe psikologëve të sjelljes. Në qoftë se keni parë me vëmendje fotot e William dhe Kate me princin Xhorxh dhe Charlotte, shpeshherë ata ulen në gjunjë për të folur me ta. Por, pse ndodh kjo ?

Sipas këshilltarëve të edukimit të Pallatit Kensington, William dhe Kate kanë zgjedhur të përqafojnë atë që njihet ndryshe si “dëgjimi aktiv”, koncept i krijuar në vitin 1957 nga psikologët Carl Rogers dhe Richard E. Farson.

Kur prindi ulet në nivelin e fëmijës, ai përcjell ndjenjën që po dëgjon përmes kontaktit vizual dhe të kuptojë se çfarë ndjen fëmija dhe jo vetëm atë që thotë ai. .

Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të vihet në të njëjtin nivel, duke i dhënë qetësi dhe qetësi fëmijës.

Ky i fundit ndihet më i qetë, i barabartë me prindin dhe më i shpenguar në atë që do të thotë. Duke qenë se e kanë provuar Princi dhe Princesha, pse të mos e ndiqni dhe ju shembullin e tyre?