Nuk heq dorë Anxhelina, poston imazhe duke u puthur me deputetin Haxhi Shala

Këngëtarja shqiptare e cila jeton në Gjermani nuk ka ndërmend të ndalet për dashurinë e saj ndaj deputetit të Nismës Haxhi Sala, i cili është i martuar dhe ka fëmijë.

Pak kohë më parë ka qënë vetë Anxhelina Shala e cila e ka bërë zyrtare dhe publike lidhjen në Instagram ku ka postuar pafund foto nga momentet e tyre intime.

Kjo lidhje u mohua dhe u dënua nga deputeti i Nismës pas të cilës ajo fshiu fotot duke deklaruar se dashuria ka mbaruar.

“Pas luftes ne kemi qenë në lidhje për gjashtë muaj derisa ka ardhur gruaja e Haxhiut nga Zvicra me fëmijët dhe unë e kam kuptuar se ai është i martuar dhe nuk më ka dashur asnjëherë”, është shprehur Angelina.

Por si duket Anxhelina nuk e ka ndarë mendjen, pasi ajo ka postuar sërish foto me deputetin për të treguar se dashuria e saj nuk ka mbaruar. Në instagram në profilin e saj publik ajo ka hedhur foto nga momentet intime me deputetin Haxhi Sali.

Anxhelina thotë se Haxhiu i kishte premtuar se do të ndahet nga gruaja e tij dhe do të martohet me të. “Kishim plan të kishim edhe një fëmijë”, thotë Anxhelina. /albeu.com/