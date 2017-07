Nuk flini, keni thonj dhe flokë të brishtë? Ja çfarë ju mungon!

Lodhja dhe pagjumësia shkaktohen shpesh nga problemet me gjendrën veshkore, e cila prodhon hormonet e stresit.

Në anën tjetër, lodhja, thonjtë e brishtë dhe flokët që bien, si dhe shtimi në peshë mund të shkaktohen edhe nga tiroidja, një gjendër që prodhon hormone të rëndësishme.

Për fat të mirë, këto probleme mund të qetësohen me një përzierje natyrale të thjeshtë.

Grini disa arra braziliane dhe gjethe majdanozi, pastaj shtoni rrush të thatë dhe mjaltë, si dhe xhenxhefil të bluar, duke krijuar një përzierje.

Merrni dy lugë gjelle nga ky ilaç gjysmë ore përpara se të konsumoni vaktet ushqimore. Këta përbërës janë të pasur me vitaminë B dhe hekur dhe do të balancojnë në mënyrë natyrale hormonet dhe do të qetësojnë simptomat e lartpërmendura.