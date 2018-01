Nuk flenë bashkë dhe mezi flasin, martesa e shtirur e Donald e Melania Trump

Libri i ri i Micheal Wolff i quajtur “Zjarr dhe tërbim” tregon detaje nga brenda Shtëpisë së Bardhë, të cilën ai e përkufizon si “një punë fiksioni” nga Trump, miliarderi kaotik që nuk kishte dashur t’i fitoj kurrë zgjedhjet në SHBA.

“Çifti, i cili u martua në vitin 2005 në Kishën Episkopale të Bethesda by-the-Sea në Palm Beach, mezi flasin dhe ka ditë që nuk e dinë as ku ndodhet njëri ose tjetri”, thotë Wolff.

Në një akuzë të ashpër të martesës, autori pretendon se çdokush rreth Presidentit e percepton marrëdhënien si “hutuese” dhe thotë se Trump mezi e njeh djalin e tij 12-vjeçar Barron, duke e përdorur atë vetëm për paraqitje publike.

Libri eksploziv gjithashtu lë të kuptohet se Donald dhe ish-modelja Melania, 47 vjecare kanë dhoma gjumi të ndara – çifti i parë që e bën këtë që nga John dhe Jackie Kennedy.

Besohet se Presidenti preferon të ushqehet me McDonalds sepse ai jeton me frikën se do të helmohet.