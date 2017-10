Nuk e besoni se çfarë thotë ish pjesëtarja e grupit për Pussycat Dolls

Ish-anëtarja e Pussycat Dolls, Kaya Jones, bëri akuza gjatë fundjavës se grupi i vajzave ishte në fakt një “rrjet prostitucioni” dhe ata duhej “të flinin me këdo që ju thonin”, raporton Kosova.info.

“E vërteta ime. Nuk isha në një grup vajzash. Isha në një unazë prostitucioni. Oh dhe ja që ndodhi të jemi po ashtu këngëtare dhe të bëhemi të famshëm. Ndërsa të gjithë ata që na kishin në pronësi u pasuronin me para,” ka postuar Kaya në llogarinë e saj në Twitter.” Për të qenë pjesë e skuadrës duhet të luash edhe lojën.’’ Postimi i gjatë i saj ndër të tjera ka treguar që ajo rrezikonte karrierën dhe jetën e vet po që se do të bënte publike këtë fakt më herët.

Në anën tjetër, themeluesja e grupit Robin Antin, reagoi pas këtyre pohimeve.

U shpreh që deklaratat e Kaya janë “zhgënjim dhe gënjeshtra qesharake”, dhe tha se ajo “po kërkon dëshpërimit 15 minutat e saj të famës”. /KI/