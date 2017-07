Nuk do ta besonit se sa kushton një natë në Durrës në këto hotele (Foto)

01 Qershor-30 Qershor dhe 01 Shtator – 30 Shtator

Dhoma dyshe me pamje nga parku ……………………………………………………………………………………. 27€

Dhoma dyshe me pamje nga deti …………………………………………………………………………………………30€

Dhoma dyshe me përdorim njëshe me pamje nga parku…………………………………………..40.5€

Dhoma dyshe me përdorim njëshe me pamje nga deti………………………………………………..45€

01 Korrik -31 Gusht

Dhoma dyshe me pamje nga parku ……………………………………………………………………………….. 32€

Dhoma dyshe me pamje nga deti …………………………………………………………………………………….35€

Dhoma dyshe me përdorim njëshe me pamje nga parku…………………………………………48€

Dhoma dyshe me përdorim njëshe me pamje nga deti………………………………………….52.5€

Çmimet jane per person me mengjes dhe darke , ne çmim perfshihen edhe çadrat ne plazh/

Personi i tretë në dhomë – 20%

Fëmijët 0-6 vjeç pa pagesë

Fëmijët 6-12 vjeç -50% (me dy prindër ) , – 30% (me një prind) dhe -30% dy fëmijë vetëm

Dreka +8€ per person