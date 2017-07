Nuk do ta besoni, Lil Wayne ndjek në Instagram vetëm një shqiptare (Foto)

Lil Wayne ndjek në Instagram vetëm një shqiptare dhe ajo nuk është as Bebe Rexha, as Rita Ora dhe as Dua Lipa, do habiteni…

E gjithë bota e njeh Lil Wayne, ai është një ndër reperët më të dëgjuar dhe më të preferuar në industrinë e muzikës.

Përveçse ai ka bashkëpunuar me një shqiptare, “The way I are” titullohet kenga me Bebe Rexhën, ai ka bashkëpunuar me yje ndërkombetare si Nicky Minaj, Drake, Bruno Mars e shumë të tjerë.

Por ajo që intv.al zbuloi ishte se në profilin e tij personal në Instagram atë e ndjekin 6.2 milion persona ndërsa ajo që habiti ishte se ai ndiqte vetëm një person dhe shikon se vajza që ai ka “follow” është një shqiptare, e cila është Molly Qerimi, një personazh jo i njohur pë Shqipërinë por nëse shikoni profilin e saj tek fotot e fundit ajo ka dhe një foto me flamurin shqiptar.