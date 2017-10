Nudo në klipin e ri?! Taylor Swift i përgjigjet kritikëve të zemëruar (Video)

Videoja e fundit muzikore e Taylor Swift, ku ajo duket tërësisht e zhveshur, ka nxitur mjaft kritika.

Por këngëtarja me famë botërore, e cila ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm me dy këngët e fundit të publikuara, iu është përgjigjur kritikëve të zemëruar duke thënë se nuk ishte nudo por veshur me kostum ngjyrë të lëkurës.

Veshja e saj e bënte të dukej në video sikur ishte shfaqur nudo.

“Më ngrohet me të vërtetë zemra, se njerëzit kanë për të thënë kaq shumë për këtë kostum”, shkruan në një postim në Twitter, duke shpërndarë edhe foto me kostumin veshur.