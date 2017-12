Nokia gati për ‘vrasjen’ e iPhone

Nëse do mendojmë fillimin e teknologjisë, ndër celularët e parë që na vjen ndërmend është marka Nokia.

Por krijimi i iPhone ishte një risi, të cilën e pëlqyen të gjithë dhe vazhdon të jetë ndër smartphonët më të kërkuar në treg.

Tashmë Nokia ka njoftuar se do vijë me një version të ri, për të cilin thuhet se do jetë vrasës i iPhone. Bëhet fjalë për Nokia 9, ku sajti BGR zbuloi disa të dhëna duke treguar se po punohet fort për të sjellë diçka të re në treg.

Disa detaje të zbuluara janë parametrat e telefonit të ri si ekrani OLED 5.5 inç, procesori i fuqishëm Snapdragon 635, si dhe kamera megapixel 5, kamera standarde dyshe prej 12 dhe 13MP dhe një memorie prej 128GB.

Edhe pse u mundua të sfidonte smatfphonët me versionin Windoës, nuk ia doli pasi përdoruesit shprehnin vështirësi në përdorim. Pritet që brenda vitit 2018 të publikohet celulari i ri, një pritje e madhe për të gjithë fansat e kompanisë së famshme.