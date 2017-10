Noizy dhe Varrosi në hitin e ri: Kemi femra që na lusin (Video)

Një ndër anëtarët e grupit OTR, Varrosi ka sjellë projektin e ri muzikor ‘Big Daddy’ në bashkëpunim me Noizyn.

Nuk janë larguar nga rryma hip hop, ndërsa tekstin ia kanë dedikuar të gjitha vajzave që i pëlqejnë dhe i kërkojnë vazhdimisht. Noizy kishte paralajmëruar që do vinte me një këngë të re ditën e premte, të cilën ndjekësit e tij e kanë pritur me padurim.

Klipin e kanë realizuar me shumë djem në Shqipëri, të cilët mund të jenë pjesë e grupit të tyre. Ndërkohë kjo këngë do të jetë suksesi i radhës për dy reperët shqiptarë, të cilët ndodhen jashtë vendit momentalisht për koncerte muzikore.