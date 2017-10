Noizy dhe Princ Leka festojnë së bashku, çfarë i bashkoi

Nuk i kemi parë asnjëherë më parë së bashku. Një fotografi e reperit më të famshëm shqiptar Noizy përkrah Princ Lekës ka habitur të gjithë fansat e tij. Lajmin na e bëri të ditur vetë reperi nëpërmjet profilit të tij në rrjetin social Instagram ku shfaqet duke festuar së bashku me princin. Bashkangjitur fotos, Noizy shkruan : “Më thuaj me kë rri, të të them cili je! King Noizy, Princ Leka”.

Nëpërmjet këtij mesazhi ai na lë të nënkuptojmë se dëshiron të jetë “mbret”. Se çfarë i bashkoi ata të dy, mbetet për t’u parë.