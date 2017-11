Njohja nga Madagaskari, revoltohet Daçiq

Me rastin e Konferencës Ndërkombëtare të Frankofonisë, që është mbajtur në Pariz, ku u bë e ditur se pavarësinë e Kosovës e ka njohur edhe Madagaskar, ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiq, deklaroi se Prishtina zyrtare ka një listë të vendeve që kanë njohur Kosovën, por që nuk është e saktë.

Në listën e shteteve që kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur e sovran janë së paku 7-8 shtete që nuk e kanë bërë këtë, deklaroi ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiq.

“Prishtina ka një listë të vetin, në të cilën figurojnë mbi 114 shtete që kanë njohur Kosovën e pavarur dhe po qe se Serbia do të analizonte këtë problem, numri I vendeve që do ta njihnin pavarësinë e saj do të shkonte nën 100 vende”, deklaroi Daçiq, njoftojnë mediat serbe.

Ai këtë deklaratë e ka dhënë me rastin e Konferencës Ndërkombëtare të Frankofonisë, që është mbajtur në Pariz, ku u bë e ditur se pavarësinë e Kosovës e ka njohur edhe Madagaskar, transmeton RTK.

“Do ta provojmë këtë lajm nëse është e vërtetë, lufta vazhdon. Po përballemi me kundërshtarë të fortë dhe miq të tyre që e mbrojnë”, deklaroi Daçiq.