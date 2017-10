Njihuni me super-ushqimet më të shëndetshme për stinës së vjeshtës

Të njohësh ushqimet e stinës dhe t’i konsumoni ato gjatë vjeshtës, na lejon të jetojmë në mënyrë të ekuilibruar dhe me energjinë e duhur.

Ndryshimi i stinës ndikon edhe në parapëlqimet tona përsa i përket tryezës dhe gjithashtu na dhuron edhe produkte të shkëlqyera.

Ndryshimi sezonal ndihet në shumë gjëra dhe madje transformon edhe disa nga zakonet tona: shtohet dëshira për të kaluar mbrëmjet në shtëpi, për të darkuar në qetësi dhe gjithashtu për të kënaqur edhe shijen.

Natyra na vjen në ndihmë me produkte sezonale që janë me të vërtetë ushqime super, dhe me shumë përbërës që janë të nevojshëm për organizmin tonë për të përballuar të ftohtin që afron.

Atëherë le të shohim cilat janë ushqimet e tryezës së vjeshtës.



1 – Shega – Shega cilësohet ndryshe si perla e vjeshtës. Vlera superiore ushqyese duket qartë nga përmbajtja e saj e lartë në antioksidues, në veçanti polifenolët, anthokianinat, taninat dhe acidit elalgilik. Madje përmbajtja e polifenoleve në shegë është edhe më e madhe se ajo e verës të kuqe, çajit jeshil dhe boronicës. Përveç antioksiduesve, shega përmban sasi të larta të vitaminës C, karotenoide, selen, kalium dhe fibra.

Ajo është sidomos e mirë për zemrën. Studime të ndryshme kanë treguar se shega mbron sistemin e qarkullimit të gjakut duke pakësuar formimin e yndyrës së dëmshme në arterie. Konsumimi i shpeshtë i saj është lidhur edhe me parandalimin e tumorit të prostatës dhe diabetit.



2- Rrushi – Është i pasur me antioksidantë, të dobishëm në luftimin e plakjes së indeve dhe polifenoleve, të cilat favorizojnë qarkullimin. Për vetitë e tij pastruese është shumë i dobishëm për ata që kërkojnë një efekt detoksifik, dhe përdoret gjithashtu edhe në kozmetikë. Pavarësisht se është një frut i ëmbël, lëngu i tij përdoret gjerësisht për dietë. Rrushi duhet të konsumohet edhe si një frutë e stinës, pasi ndihmon të moshuarit për qarkullimin normal të gjakut si dhe ul rrahjet e shpeshta të zemrës.



3 – Gështenjat – Ato janë shumë të pasura me karbohidrate dhe prandaj duhet të konsumohen me moderim në qoftë se dëshironi të humbni peshë, por gjithashtu përmbajnë shumë proteina dhe kripëra minerale. Mielli i tyre përdoret shumë për ëmbëlsirat dhe përgatitjet e ndryshme: ngaqë nuk përmban gluten, ai është gjithashtu i përshtatshëm për sëmundjet.



4 – Kungujt – Kungulli ka përdorim të gjerë në kuzhinën tonë. Ai ka shumë vlera për trupin dhe përveç të tjerave, është edhe i shijshëm. Ai është burim i rëndësishëm i vitaminës A dhe beta-karotenit (i cili i jep ngjyrën portokalli). Kungulli përmban gjithashtu fibrat të cilat na sigurojnë funksionimin e duhur të aparatit tonë tretës, dhe vitamina të kompleksit B, të cilat kryejnë shumë reaksione kimike në metabolizmin tonë.



5- Lakra dhe brokoli – Jo të gjithë e duan shijen e tyre (dhe mbi të gjitha erën e tyre), por ata janë një burim i çmuar i vitaminës C, kalciumit dhe acideve yndyrore esenciale. Gjëja e rëndësishme është që të gatuhen sa më pak që të jetë e mundur, sepse vitamina C është e hollë dhe përkeqësohet me nxehtësi. Është mirë të shmangësh valën dhe të preferosh gatimin e avulluar.



6 – Mollët – Disa studime kanë treguar se molla ka aftësi të pakësojë rrezikun ndaj disa kancereve, sëmundje kardiovaskulare, diabet dhe astëm. Mollët përmbajnë rreth 85% ujë, 10% sheqer (më shumë se gjysma fruktozë) dhe fibra (si pektina, e cila ndihmon në pakësimin e kolesterolit), shumë vitamina dhe potas. Pra, shumë fibra dhe pak kalori. Këshillohet që ky frut të zgjidhet i pjekur mirë, të lidhur mirë me farat dhe pa njolla. Duhet ruajtur në temperaturën e ambientit.



7- Dardhat – Ndihmojnë në mirëfunksionimin e mushkërive dhe pakësojnë rrezikun e astmës së mushkërive. Ato përmbajnë 85% ujë, 9% sheqer (më së shumti fruktoz), fibra, minerale si potasi, vitamina, flavonoide dhe acide organike të dobët që luftojnë veprimin acidifikues që lidhet me ngrënien e ushqimeve me prejardhje shtazore.



8- Kivi – Janë shumë të pasur me vitaminë C (madje përmbajnë dhe më shumë se agrumet) dhe janë një mënyrë e mirë për të mbushur këtë substancë që forcon sistemin imunitar. Kivi nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj, sepse përmban shumë sasi të lartë të fibrave.



9- Agrumet – Portokajtë dhe limonët, me ngjyrën e bukur të ndritshme dhe me praninë e vitaminës C, janë një festë për sytë dhe shijen dhe mund t’i shijojmë në feta, frut dhe lëngje. Le të mos humbasim bergamotin, me vitamina dhe antioksidantë natyralë, shumë të dobishëm edhe në formën e vajit esencial.



10 – Spinaqi – Shumë i pasur me hekur, i cili gllabëron sasi të mëdha për t’u bërë shumë i fortë dhe përmban një sasi të mirë të kësaj substance me vitamina dhe kripëra minerale. Mund të konsumohet edhe i gjallë duke zgjedhur gjethet më të vogla dhe më të buta./KI/