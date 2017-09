Njihuni me regjisoren e parë që merr çmim Oscar

Agnes Varda do të jetë femra e parë regjisore që do nderohet me çmim Oscar. 89-vjeçare është një nga figurat kryesore në French New Wave që në vitet 1960 duke bërë filma të njohur.

Ajo do jetë një ndër 4 personat që do marrin një cmim nderi këtë vit, pasi organizatorët synojnë të pasqyrojnë shumëllojshmëri emrash.

Të tjerët që do i bashkohen regjisores belge janë Charles Burnett, aktori Donald Sutherland dhe kinematurgu Oëen Roizman. Vetëm një herë ka fituar një femër cmim konkurues Oscar për drejtimin e një filmi në 2010.

Sipas BBC, 16 regjisorë kanë marrë cmime nderi në të kaluarën dhe janë të gjithë meshkuj.