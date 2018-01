Njeriu që po shëtit botën me paratë e fituara nga Bitcoin

Muajin e kaluar e gjeta veten ulur pranë një multimiliarderi në katin e 56 të ‘Horizont Club Lounge’ në ishujt Shangri në La Hong Kong. Ai nuk e mbante të fshehtë faktin se ishte i krimbur në para por nuk e kisha idenë se i kishte fituar nga Bitcoin. Kjo është historia e tij.

Zoti Smith(nofkë pasi preferon të mbetet anonim) kishte shëtitur anë e mbanë botës në 4 vitet e fundit. Ai qëndron vetëm në suitat e hoteleve luksoze(5 yje), fluturon në klasin e parë dhe nuk ka gatuar që nga festat e falenderimeve(thanksgiving). Në 30 ditët e fundit ai kishte vizituar: Singaporin, New York, Las Vegas, Monaco, Moskë, Zurich dhe Hong Kong.

Pasi përfundoi kolegjin në vitin 2008, z.Smith u punësua si inxhinier softverik në një firmë prestigjoze në Silicon Valley. Ishte një punëtor shumë i mirë dhe i afërt me kolegët e tij. Ishte një kolegët e tij të punës që i tregoi për monedhën Bitcoin në muajin Korrik 2010, pikërisht në rritjen e parë që pati Bitcoin nga 0.008$ në 0.08$. ‘Rritja e vlerës më tërhoqi vëmendjen por prita disa muaj për të qenë i sigurtë që të investoja’- z.Smith.

Në Tetor 2010, z.Smith e konsideroi të arsyeshme investimin në këtë trend të ri virtual. Ai bleu 20’000 monedha Bitcoin për çmimin 3000$. Në atë kohë pritshmëritë që vlera të rritej ishin të vogla dhe njerëzit nuk ishin të sigurtë që kjo monedhë elektronike do evelvonte në përmasat që janë sot. Në 3 vitet e ardhshme z.Smith vazhdoi punën e tij të përditshme në Silicon Valley duke mos i kushtuar vëmendje ndryshimit të vlerës së monedhave elektronike derisa dëgjoi në lajme për sensacionin Bitcoin. ‘Nuk mund ta besoja sa shpejtë ishte vlerësuar. Filloi të rritej me 10% ose më shumë çdo ditë. Isha nervoz, entuziast dhe konfuz në të njejtën kohë’. Kur monedha arriti vlerën 350$ shiti 2000 monedha, më shumë se 200 fishin e paguar 2 vite më parë. Kur vlera arriti 800$ ai shiti edhe 2000 monedha të tjera. Pra për një periudhë të shkurtër kishte arritur profitin prej 2.3 milionë $. ‘Ishte një çmenduri totale’- u shpreh z.Smith-‘ lashë punën dhe bëra një tur rreth botës’.

E dashura e z.Smith, e cila e kishte shoqëruar në turin e tij rreth botës iu bashkangjit tregimit të historisë. ‘I kërkova që të më tregonte nëse vërtet kishte fituar diçka nga monedha elektronike apo ishte një tjetër person që mburrej me paratë e familjes së tij. Pasi kaloi disa kode sigurie në Iphone-in e tij dhe më kërkoi që t’ia jipja telefonin tim(për shkaqe sigurie) ai më tregoi portofolin e tij me Bitcoin. E pashë që në bilancin e tij ishin 1’000.00 Bitcoin dhe e pyeta se çkishte ndodhur me monedhat e tjera që ai kishte pasur më herët. Më tregoi disa transaksione të shitjeve të tyre. Vlera totale që z.Smith kishte fituar nga shitja e monedha elektronike ishte 25 milionë$’.

Një profit 25 milionë$ nga investimi 3’000$ i tre viteve më herët duke pasur parasysh se z.Smith posedonte ende 1’000 monedha Bitcoin. I pyetur se nëse do ndihej i zhgënjyer nëse vlera e monedhës elektronike do rritej dhe ai tashmë kishte shitur pothuajse të gjitha ai u shpreh se kishte siguruar jetën e tij që të mos punonte më kurrë, po shëtiste botën dhe kishte gjithçka ai kishte ëndërruar. Do kishte qenë një veprim i gabuar nëse nuk do i kishte shitur mendoi ai.

Z.Smith është shembulli i fitimi me monedha elektronike, një milioner që nuk frikohet të deklarojë pasurinë e tij. Kanë kaluar 4 vite që kur ai la pas jetën e tij në Silicon Valley dhe ka qenë në udhëtim anë e mbarë botës që në atë periudhë. Pavarësisht nëse ka apo jo miliona në bankë z.Smith asnjëherë nuk do mbetet pa një vend për të fjetur. Nëse mund tu sjellësh argëtim në jetët e njerëzve ti bëhesh i veçantë. Pasi të kesh krijuar një reputacion të tillë në shoqëri nuk do ketë rëndësi sa para ke sepse gjithmonë do ftohesh nga miqtë në darka të ndryshme pasi do duan të dëgjojnë historitë e tua .̸Kosova.info̸