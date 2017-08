Njëri kusht i AKR-së për PAN-in: Labi të jetë kandidat i PAN-it për kryetar të Ferizajt

Nëse Aleanca Kosova e Re do të bëhet pjesë e koalicionit PDK-AAK-NISMA (PAN) dhe do ta formojnë qeverinë së bashku, atëherë Labinot Tahiri do të dalë si kandidat i AKR-së dhe i PAN-it për kryetar të Ferizajt në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në tetor, njofton klankosova.tv.

Sipas burimeve të Klanit, ky është një nga kushtet e AKR-së për PAN-in. Nëse nuk e ka këtë përkrahje, Tahiri ka thënë se nuk do të garojë fare për kryetar të Ferizajt – që në fakt ishte edhe synimi fillestar i këngëtarit për t’i hyrë politikës. Ndërsa, nëse nuk arrihet marrëveshje në mes të PAN e AKR-së, në vend të Labit që do të vazhdojë si deputet i AKR-së, për kryetar komune nga kjo parti pritet të garojë Amir Rexhepi, sekretari i Aleancës Kosova e Re.