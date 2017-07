Njerëzit që flasin me vete janë gjeni

Albert Ajnshtajn fliste me veten e tij duke ja përsëritur vetes fjalitë me një ton të qetë.

Dhe ka tri arsye shumë të forta për këtë gjë. 20 njerëzve iu dha emri i një objekti dhe nga ata u kërkua ta gjenin atë në market.

Gjatë pjesës së parë të provës, kur ata qëndronin të qetë, e patën të vështirë ta gjenin objektin. Por kur filluan ta thonin emrin e tij me zë të lartë, gjërat filluan të lehtësoheshin, shkruan Syri.net.

Sipas studiuesve, kur emrat e gjërave thuhen me zë të lartë, nxitet memorja. Por, kjo gjë funksionon vetëm nëse jeni familjarë me objektin, pra e njihni atë.

Kur flisni me vete, arrini të bëni një organizim më të mirë. Psikologët kanë thënë se nervat tuaja qetësohen, mendimet qartësohen dhe arrini të merrni vendime më të mira.

Dhe së fundmi, kur ju përsërisni alternativat me veten tuaj bëhet më e thjeshtë edhe arritja e qëllimeve që i keni vendosur vetes.

Duhet të konsideroni me veten tuaj çdo hap të proçesit, për t’i bërë gjërat më konkrete. Papritur, gjërat do ju duken të realizueshme dhe do kuptoni që për çdo problem ka një zgjidhje.

Jo më kot edhe Ajnshtajn fliste me veten e tij. I vetmi person ku ju duhet të keni besim dhe që di mirë se për çfarë keni nevojë, është vetja juaj!