Njëjtë si Shyhrete Berisha edhe Mihrije Berisha po lufton për të drejtën e saj në pronë

Mirije Berishës iu vra bashkëshorti, Jashar Berisha, nga forcat serbe më 1999. Tashmë 69 vjeçare, thotë se është trashëgimtare e pronës dhe shtëpisë ku jeton.

Mirije Berisha thotë se e drejta e pronës po i mohohet nga dy vëllezërit e ish-bashkëshortit të saj, Miftar dhe Eqrem Berisha, raporton KTV.

Për këtë ajo ka paditur kunetërit e saj, Miftarin e Eqremin në Gjykatën Themelore të Prizrenit, dega në Suharekë.

Përkrahje për të drejtën e pronës i ka dhënë vëllai tjetër i ish-bashkëshortit të saj, i cili ka hequr dorë nga trashëgimia e kësaj prone.

Pas padisë së bërë, u mbajt seancë në Gjykatën Themelore të Prizrenit, dega në Suharekë. Në këtë seancë, avokati Naim Qelaj ka thënë se prona dhe shtëpia i takojnë Mirije Berishës.

Ndërsa, i padituri Eqrem Berisha pretendon të jetë trashëgimtar i pronës dhe shtëpisë së Mirije Berishës.

Të paditurit Eqrem Berisha i pengoi prezenca e ekipit të KTV-së për ta përcjellë këtë seancë dhe u shfaq i nervozuar me gjyqtarin Shaban Zeqiri.

Përjashtimin e ekipit të KTV-së nga kjo seancë e përkrahu edhe avokatja e tij.

Por, gjyqtari u shpreh se kjo seancë është publike dhe mediat mund ta përcjellin atë.

Mirije Berisha zotohet se këtë përballje ligjore me kunetët e saj do ta çojë deri në fund, derisa të bëhet trashëgimtare e pronës dhe shtëpisë, të cilën e ka ndërtuar së bashku me ish-bashkëshortin e saj të vrarë.

Po për të njëjtën arsye, kjo gjykatë i ka dhënë trashëgiminë e gjysmës së shtëpisë Shyhrete Berishës, e cila fillimisht ishte penguar nga kunati i saj ta shfrytëzonte atë.