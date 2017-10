Një yll për Debra Messing

Së fundmi, edhe aktorja e Will & Grace, u bë me yllin e saj në shëtitoren e famës në Hollivud, raporton Kosova.info.

Ne shoqërinë e me të afërmeve të saj dhe kolegëve bashkëprotagonistë, Eric McCormack e Megan Mullally, Messing u përlot, edhe pse siç tha duhet qeshur për t’i kapërcyer më lehtë vështirësitë. Sipas Messing, e qeshura ka veti shëruese të çuditshme dhe të qeshurat nevojiten shumë, sidomos në një vit si ky të mbushur me fatkeqësi natyrore e lajme vrasjesh në masë.

“Që të tregohem e ndershme me ju, nuk kam guxuar kurrë të shpresoj se një moment i tillë do të mbërrinte vërtet. Jam e sigurt megjithatë, se nëna ime nga ana tjetër, e ka bërë një gjë të tillë. I kam kapërcyer prej kohësh ëndrrat e mia dhe jam përpjekur të jetoj çdo ditë një jetë të mbushur me mirënjohje, bashkëpunime dhe miq të mirë”, u shpreh aktorja.

E nominuar 6 herë për çmimet Emmy për performance e saj të shkëlqyer në serialin ‘Will & Grace’ , në vitin 2003 arriti të marrë trofeun e shumëlakmuar nga të gjithë aktorët. Në një prononcim për Reuters, aktorja u shpreh se rikthimi i serialit komik në 2017-tën nuk mund të vinte në një kohë më të mirë. /KI