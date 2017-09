Një vezë të zier dhe pak uthull çdo mëngjes – kombinimi që vret armikun më të madh të trupit tuaj

Keni ngrënë ndonjëherë vezë të ziera, të miksuara me uthull? Me siguri që jo, por kur ta zbuloni se çfarë bën besoj se do ta provoni.

Besojeni ose jo, nëse konsumoni një vezë të zierë në mëngjes me uthull do vras një nga armiqtë kryesorë të shëndetit tuaj- nivelet e larta të sheqerit në gjak.

Diabeti, një problem shumë i zakonshëm shëndetësor që prek njerëzit në mbarë botën, ndodh kur pankreasi ndalon prodhimin e insulinës ose kur trupi nuk është në gjendje të përdorë siç duhet insulinën që ka.

Simptomat e zakonshme të diabetit janë urinimi i shpeshtë gjatë natës, etja, humbja e shpejtë e peshës, kruajtja e penisit ose vaginës, prerje ose plagë që janë të ngadalta për tu shëruar, pamjen e paqartë, lodhjen.

Si ta përgatisni?

Ziheni një vezë në mbrëmje dhe qëroheni, më pas shponi disa vrima te veza duke përdorur pirunin. Vendoseni në një tas dhe hidhni uthull. Lëreni të qëndrojë ashtu gjatë natës. Në mëngjes hani vetëm vezën jo uthullën që ndodhet në tas.

Gjatë vaktit pini një gotë ujë të vakët në të cilën keni shtuar më parë një lugë gjelle uthull. Dihet mirë se vezët janë shumë ushqyese dhe janë një burim i shkëlqyeshëm i proteinave. Ky mëngjes do të zvogëlojë oreksin dhe do të kontribuojë për t’u ndier më energjik.