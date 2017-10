Një ushtrim perfekt për mëngjes të mirë (Video)

Trajnimi i shkurtër cardio është mënyra më e mirë për tu kthjellur pas zgjimit nga gjumi!, raporton Kosova.info.

Pa marrë parasysh kur jeni duke u zgjuar dhe po nxitoni, për këto ushtrime ju nevojiten vetëm disa minuta.

Kjo shtrirje në mëngjes do t’ju sjellë shumë energji dhe në të njëjtën kohë do të përshpejtoj metabolizmin dhe do të përgatisë trupin për ditën përpara.

Dilni nga shtrati, lëshoni këtë video dhe ndiqni udhëzimet!