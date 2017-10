Një trup në formë si i Mel B

Edhe pse është duke u marrë me procedurat e divorcit, këngëtarja Mel B është parë duke shijuar plazhet e mrekullueshme të Hawai në fundjavë, raporton Kosova.info.

Këngëtarja 42-vjeçare po shijon pushimet bashkë me fëmijët e saj Phoenix, 18, Angel, 10 dhe Madison, 6 –vjeçar dhe nënën e saj Andrea Broën, shkruan Daily Mail.

Me një bikini të bardhë dy-pjesësh ajo shihet me një trup në formë për tu lakmuar duke e shijuar kohën me më të dashurit e saj. /KI/