Një tjetër martesë, por këtë herë në Kosovë (Foto)

Prej muajsh tashmë mediat janë duke shkruar për dasmën e moderatorit të njohur kosovar Labinot Gashi dhe të fejuarës së tij Qendrës. Të gjithë janë kuriozë të dinë se kur do të organizohet ceremonia që do t’i lidhë në martesë, në çfarë vendi apo detaje të tjera që gjithnjë tërheqin vëmendjen e publikut. I ftuar ditën e sotme tek “Rudina” moderatori i njohur ka zbuluar se dasma do të zhvillohet në 15 tetor. Të ftuar në ditën e tij më të lumtur do të jenë familjarët, të afërmit dhe personazhe të njohur të ekranit, miq të çiftit. Ceremonia do të zhvillohet në qytetin e Prizrenit.

Qëndresa i ka bërë një dedikim shumë të bukur Labit, duke i shkruar një letër e cila është elxuar sot si një surprizë gjatë emisionit. “Ti je arsyeja që unë zgjohem me buzëqeshje çdo mëngjes, ti je dielli mbi qiellin tim, ti je lumi që rrjedh në shpirtin tim, ti je ajri që marr çdo ditë. Së shpejti tërë këtë dashuri do ta kurorëzojmë në ditën tonë të veçantë, atë të martesës. Që tani jam e emocionuar që do të fillojmë një jetë të re. Jam e lumtur që do të jem krah teje gjatë gjithë jetës. Premtoj që do të të dua gjithmonë, si në ditët e mira ashtu edhe të këqijat. E jotja, Qëndresa”, kanë qenë këto fjalët e bashkëshortes së ardhshme të Labinot Gashit.