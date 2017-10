Një ‘tinëzare’ si Margot Robbie

Margot Robbie ia ka dalë të fshehë për vite të tëra martesën e saj me regjisorin Tom Okerly, raporton Kosova.info.

Aktorja 22 vjeçare e cila u bë e famshme me rolin e saj në filmin “The Wolf of Wall street” e ka fshehur me mjeshtëri jetën e saj private. Përderisa në fund të vitit të kaluar u raportua për martesën e saj, duket që ajo është martuar shumë më herët.

Ishte vet aktorja e cila ka konfirmuar faktin që është e martuar përmes një foto të postuar në Instagram. Ceremonia e cila u mbajt ne Australi, ishte një ceremoni intime me pesëdhjetë të pranishëm.

Tani, po përmes aktores, e kemi kuptuar që çifti e ka thënë ‘po-në’ tre vite më parë. Kjo u mësua pasi që një mik i tyre në festivalin ndërkombëtar të Hamptonsit gjatë fundjavës së kaluar i përgëzoi për përvjetorin e parë të martesës. Në këtë, Margot u përgjigj “Jo një, por që tre vjet”.

Çifti janë bashkë që nga viti 2013 dhe janë takuar në suitën e “Suite Française”. /KI/