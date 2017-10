Një tërmet i madh do ndajë kontinentet përgjysmë, alarmon shkencëtari

Falë ngrohjes globale, të gjithë e dimë se planti ynë është buzë shkatërrimit.

Por shkatërrimi duket do të jetë aq i keq sa që do t’i ndajë dy kontinente dhe do të marrë miliona jetë me vete.

Sipas Dr. Mehran Keshe, një shkencëtar nuklear i specializuar në Inxhinieri Nukleare në Universitetin e Londrës, Tokën do ta shkatërrojë një tërmet shumë i madh.

Shtatorin e vitit 2015, Mehran Keshe publikoi një video në të cilën parashikon se një tërmet i madh do ta shkatërrojë tërësisht Tokën.

Sipas parashikimit të tij, jo vetëm një kontinent por disa kontinente do të preken nga ky termet i madh.

Sipas tij, Amerika e Jugut do të “ndahet” si pasojë e disa cunameve të forta që do ta godasin Amerikën dhe Azinë.

Ai tha gjithashtu se një tërmet i madh do të vrasë rreth 20 milionë njerëz në bregdetin perëndimor në Veri dhe Jug të Amerikës.

Ai madje tregoi edhe emrat e vendeve, të cilat do të preken më së shumti nga ky tërmet.

Ai tha se Kina do të përjetojë një seri tërmetesh në vitet e ardhshme.