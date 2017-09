Një Rolls-Royce si i Romelu Lukaku, lojtarët e United me super makina (Video)

Kush nuk do të donte të ishte një sulmues i lartë i Premier Ligës? Dhe kush nuk do të donte të ngiste një makinë si kjo! Romelu Lukaku është me fat pasi i ka të dyja, dhe futbollist i Premier Ligës dhe nget një Rolls-Royce, vlera e së cilës shkon në 250 mijë paund.

Por jo të gjithë kanë një të tillë në Manchester United. Lojtarët e tjerë kanë në pronësi automjete më modeste.

Italiani Matteo Darmian, shkon në stërvitje me një VW Passat me një vlerë prej 24 mijë paund. Më poshtë do të shihni disa nga makinat që lojtarët e United shkojnë në stërvitje.