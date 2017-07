Një reality show si i Kardashians në Shqipëri, ja cila familje do të jetë e përfshirë (Foto)

Klani Kardashian-Jenner është një nga failjet më të njohura e më me influencë në të gjithë botën. Ҫdo produkt që anëtaret e saj reklamojnë, deklarohet i shitur totalisht brënda një haku kohor të shkurtër. Ishte realitu show i tyre ‘Keeping up with the Kardashians’ ai që i dha katapultimin përfundimtar drejt famës kësaj familjeje.

Formate të ngjashme janë realizuar edhe në vende të tjera, e duket se Shqipëria do të jetë e rradhës. Por, cila do të jetë familja që do të marrë pjesë në të?

Ka qënë moderatori i Njohur Kelvi Kadilli ai që ka bërë të ditur se në shtator një format i tillë do nisë të transmetohet në vendin tonë. I ftuar në ‘Thuaje me Pepsi’ ai ka thënë për Dojna Memën se e gjithë familja e tij do të jetë e përfshirë, pa dashur të zbulojë më shumë.

Kadilli në sezonin e rradhës do të jetë partner me Aurela Hoxhën në spektaklin e ‘Dance with me’.