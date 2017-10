Një raport nuse-vjehërr si ai i Armina Mevlanit me Liri Berishën

Nëse deri me tash ka pas pikëpyetje rreth lidhjes së Armina Mevlanit me Shkëlzen Berishen, tashmë çdo gjë është e qartë. Në një paraqitje të Arminës në emisionin televiziv ‘Rudina’, e pyetur për marrëdhënien me të ëmën e Shkëlzenit, Liri Berishën, Armina ka treguar se e ka shumë për zemër dhe se mban shumë foto me të në shtëpinë e saj, raporton Kosova.info.

Ajo po ashtu e vlerëson shumë vjehrrën e saj pasi që ajo ka shumë mirëkuptim për angazhimin e saj profesional. Të qenit modele dhe blogere shpesh herë ka qenë vështirë e pranueshme edhe për vet prindërit e Arminës, përderisa nga ana Lirijes, blogerja ka pas mbështetje të plotë.

“E kam jashtë mase shumë për zemër, sepse është një zonjë që më mirëkupton. Sepse jo të gjithë e mirëkuptojnë fushën time, ndoshta edhe prindërit e mi mund ta kenë pasur me pikëpyetje që unë jam në fushën e modës”, u shpreh Armina.

Pohimet e Arminës janë konfirmuar edhe nga vet znj. Lirije e cila ka postuar një foto me nusën dhe të birin në rrjetet sociale.

Kujtojmë që Shkëlzeni ka qenë i martuar për disa vjet me Sadijen, me të cilën i ka dhënë fund jetës bashkëshortore përmes një procesi gjyqësor. Ajo çka mbetet enigmë është nëse ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha e ka miratuar këtë lidhje, duke qenë që shquhet që një person konservator kur është fjala për jetën familjare. /KI/