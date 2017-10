Një ‘muaj mjalti’ ndryshe për Labin

Dasma e moderatorit të famshëm Labinot Gashi me Qëndresa Bajramin ka bërë bujë të madhe. Ata u kurorëzuan jo shumë kohë më parë. Normalisht do prisnim foto nga muaji i mjaltit. Mirëpo, si duket, rikthimi i Labit në ekran në emisionin e tij ‘Një kafe me Labin’ duket të jetë një impenjim i vërtetë, shkruan, Kosova.info.

Për të vazhduar xhirimet e emisioneve të tija, ai ka arritur në një destinacion super luksoz. Duket që së shpejti do ta shohim emisionin e realizuar në Dubai. Ishte vetë moderatorit që postoi një foto në Burj Khalifa, por në të cilën shihet vetëm.

Ndërkohë, duket që Qëndresa po kalon këtë kohë në shoqërinë e mikeve të saja. /KI/