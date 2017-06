Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që për zgjedhjet lokale të 22 tetorit të jetë një muaj fushatë.

Fushata do të fillojë më 21 shtator dhe do të përfundojë më 20 tetor.

Gjatë mbledhjes së KQZ-së është njoftuar se rinumërimi i 280 kutive të zgjedhjeve të parakohshme të 11qershorit do të përfundojë sot, mirëpo nuk do të jenë të përfshira votat me kusht. /rtk/