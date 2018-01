Një ishull në Dubai vetëm për Lindsey Lohan

Aktorja e famshme që u kthye sërish në normalitet pas problemeve me substancat narkotike dhe kërcënimet nga ish i fejuari po përgatit disa projekte interesante për të ardhmen.

E ftuar në “The Wendy Williams Show” Lindsey Lohan ka treguar se shumë shpejt do të skicojë një ishull në Dubai dhe është shumë e emocionuar për këtë fakt, transmeton tch. Ajo ka nënshkruar një kontratë me “The Worlds Island” me të cilët po planifikon krijimin e një arkipelagu artificial pranë shtëpisë së saj në Dubai.

“Do të kemi një ‘Lohan Island”, është shprehur moderatorja e emisionit ndërkohë që aktorja 31-vjeçare ka shtuar se me këtë projekt do të merret fill pas përfundimit të xhirimeve të serialit të saj më të ri i quajtur “Sick Note”.