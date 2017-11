Nivel i lartë i rrezikut nga vullkani në Indonezi

Aktivistët islamikë pakistanezë thonë se do t’i ndalin protestat tashmë njëjavëshe, pasi është arritur marrëveshje me Qeverinë për dorëheqjen e ministrit të Drejtësisë së Pakistanit, dhe kjo me gjasë duket se paraqet përfundim të përleshjeve vdekjeprurëse disaditëshe në kryeqytetin Islamabad. “Kërkesa jonë kryesore është pranuar”, i tha sot agjencisë Reuters, Ejaz Ashrafi, zëdhënës i grupit, Tahreek-e Labaik Ya Rasool. Protestat me kërkesën për dorëheqjen e ministrit të Drejtësisë, Zahid Hamid, janë shndërruar në gjithnjë e më të dhunshme gjatë ditëve të fundit, pasi ky grup islamik e ka bllokuar hyrjen...