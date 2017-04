Nismës për Kosovën i bashkohet kryetari i PD-së në Kaçanik

Në Vjenë të Austrisë, deputetët e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Kuvendin e Kosovës, Albin Kurti dhe Prof. Salih Salihu, u takuan me zyrtarët e lartë të socialdemokratëve austriakë, Znj.Ilia Dib,...

Agjencia për Menaxhim të Emergjencave e Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të bëj stërvitje me njësitë për kërkim shpëtim me barka, në raste të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive...